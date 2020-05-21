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رياضة

مدرب الجونة: من الصعب المنافسة على المربع الذهبي وجوزيه أفضل مدرب ..فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 04:04 ص
بيدرو بارني المدير
بيدرو بارني المدير الفني لنادي الجونة
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حسام الحارتي

قال بيدرو بارني المدير الفني لنادي الجونة، إن الدوري البرتغالي سيعود من جديد بداية من الشهر المقبل.


وأضاف بيدرو بارني، في تصريحات متلفزة على فضائية "أون تايم سبورتس"، أن الدولة استطاعت السيطرة على فيروس كورونا المستجد، ومن المحتمل أن يعود الدوري المصري للمنافسة من جديد.


وأوضح بيدرو بارني، أن لاعبي الجونة على أتم الاستعداد للعودة من التدريبات واستكمال بطولة الدوري في حالة استئناف الدوري.


وتابع: " لا أستطيع تقييم اللاعبين المعارين من النادي الأهلي في الوقت الحالي".


وأكد أن دخول نادي الجونة في منافسة المربع الذهبي لبطولة الدوري هذا الموسم في غاية الصعوبة.


وأتم "لدي ذكريات طيبة  في الدوري مع النادي الأهلي والإسماعيلي".


ومن جهة أخرى، أشاد بيدرو بارني بالمدير الفني السابق للنادي الأهلي مانويل جوزيه قائلا "أفضل مدرب أجنبي في تاريخ الكرة المصرية".

 

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