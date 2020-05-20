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توك شو

برلمانية تتهم وزارة الصحة بإصابتها بفيروس كورونا.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 11:49 م
كورونا
كورونا
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البهى عمرو

قالت النائبة شيرين فراج عضو مجلس النواب ، إنه تم علاجها من فيروس كورونا بدواء الملاريا، وكشف أن أسرتها أيضا اصيبت ولكن سرعة الذهاب للمستشفى كانت سببا فى شفائها بالكامل.


وأضافت شيرين فراج ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أنها خرجت من العزل الصحى هى و أسرتها بالكامل.


وأوضحت ، انها اصيبت بالمرض من داخل مجلس النواب، وذلك خلال حضورها جلسة لجنة الصحة بحضور اطباء.


ولفتت إلى أنها اصيبت بالمرض من خلال وزارة الصحة، وأن هناك إصابات بديوان عام وزارة الصحة، وأكدت أن أحد الأطباء في اجتماع اللجنة كان متواجدا بدون كمامة وهى أيضًا كانت جالسة بدون كمامة واصيبت.


وأكد موسي فى نهاية المداخلة أن وزارة الصحة لها حق الرد على ما تم ذكره فى المداخلة.

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