من هنا تبدأ الملحمة.. أمير كرارة يعلق على معركة البرث.. شاهد

شارك الفنان امير كرارة جمهوره عبر حسابه على "تويتر"، بفيديو جديد من مسلسل الاختيار عن مشهد ملحمة البرث.





وعلق أمير كرارة، على الفيديو، "‏من هنا تبدأ ملحمة البرث حرس سلاح ‎#الاختيار".





وانهالت عليه التعليقات من متابعيه، وكان من أبرزها "‏‎‎‎شهداء الوطن هم فخر الأمة وعزها باقون احياء فى ذاكرة الاجيال جيلًا بعد جيل عطر الجنة ورياحين الفردوس خالدين خلود النهر الخالد استشهادهم عرس كل يوم وكل ساعة تدمع الاعين لفراقهم وتبتسم الشفاة بعرسهم " و" ‏‎بجد صعب جدا الحلقات اللي جاية مع اننا عارفين اللي هيحصل وقلبنا موجوع بس الحاجة اللي هتصبرنا أنهم في الجنة شهداء بإذن الله ‎#الاختيار" و" ‏‎ربنا يصبرني وأقدر اتفرج ".





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ويشارك الفنان امير كرارة في الموسم الرمضاني بمسلسل الإختيار الذي يجسد بطولة الشهيد أحمد المنسي.







وتدور أحداث مسلسل" الإختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏





يأتي ذلك، بعد أن قدم بيتر ميمي، 3 أجزاء ناجحة من مسلسل «كلبش» بطولة أمير كرارة، والذي شارك في بطولة الجزء الثالث منه: أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضي،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أماني كمال، وعدد آخر من الفنانين ، تأليف باهر دويدار، ومن إنتاج شركة سينرجى.