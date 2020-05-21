AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

من هنا تبدأ الملحمة.. أمير كرارة يعلق على معركة البرث.. شاهد

الخميس 21/مايو/2020 - 05:28 ص
امير كرارة
امير كرارة
Advertisements
مصطفى كرم

شارك الفنان امير كرارة جمهوره عبر حسابه على "تويتر"، بفيديو جديد من مسلسل الاختيار عن مشهد ملحمة البرث.


وعلق أمير كرارة، على الفيديو، "‏من هنا تبدأ ملحمة البرث حرس سلاح ‎#الاختيار".


وانهالت عليه التعليقات من متابعيه، وكان من أبرزها "‏‎‎‎شهداء الوطن هم فخر الأمة وعزها  باقون احياء فى ذاكرة الاجيال جيلًا بعد جيل عطر الجنة ورياحين الفردوس خالدين خلود النهر الخالد استشهادهم عرس كل يوم وكل ساعة تدمع الاعين لفراقهم وتبتسم الشفاة بعرسهم " و" ‏‎بجد صعب جدا  الحلقات اللي جاية مع اننا عارفين اللي هيحصل وقلبنا موجوع بس الحاجة اللي هتصبرنا أنهم في الجنة شهداء بإذن الله ‎#الاختيار" و" ‏‎ربنا يصبرني وأقدر اتفرج ".


اقرأ أيضا :

مخرج الاختيار ينصح أهالي الشهداء بعدم مشاهدة الحلقة 28


ويشارك الفنان امير كرارة في الموسم الرمضاني بمسلسل الإختيار الذي يجسد بطولة الشهيد أحمد المنسي.


وتدور أحداث مسلسل" الإختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏


يأتي ذلك، بعد أن قدم بيتر ميمي، 3 أجزاء ناجحة من مسلسل «كلبش» بطولة أمير كرارة، والذي شارك في بطولة الجزء الثالث منه: أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضي،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أماني كمال، وعدد آخر من الفنانين ، تأليف باهر دويدار، ومن إنتاج شركة سينرجى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد الحلقة الثانية من مسلسل الاختيار .. هاشتاج المنسي الأسطورة يتصدر تويتر

مسلسل الاختيار الحلقة 5 .. استشهاد محمد عادل إمام فى هجوم إرهابي

ملحمة البرث.. بيتر ميمي من كواليس مسلسل الاختيار .. شاهد

العسكري"هرم".. القصة الكاملة لبطل موقعة البرث ظل أحمد المنسي الأمين

أبطال حقيقيون.. الاستعانة برجال ملحمة الفرافرة وكمين البرث في الحلقة الأخيرة من الاختيار

مسلسل الاختيار الحلقة 25 .. خالد دبابة ينضم لقوات المنسي ويتجهان نحو مربع البرث

ترشيحاتنا

دخلت المستشفى وأطالب بحقي المادي.. أول تعليق لـ محيي إسماعيل بعد مقلب رامز جلال

موعد عيد الفطر 2020 وغرة شهر شوال 1441

النائبة شيرين فراج: الاجتماع مع قيادات وزارة الصحة سبب إصابتي بـ كورونا

جومانا مراد: ابني محمد أكثر شخص ظلمته بسبب «خيانة عهد».. شاهد

رئيس لجنة مكافحة كورونا: الأسبوع الحالي الأعلى في معدل انتشار الفيروس

أخبار الرياضة | بيراميدز يخطف ثالث صفقاته من الأهلي.. أول ظهور لـ محمد صلاح في مران ليفربول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جذابة.. هيدي كرم تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

بـ 2 جنيه.. ماسك في المنزل يجعل بشرتك ناصعة البياض

شاهد.. آلاف البريطانيين يخرجون إلى الشواطئ بعد تخفيف قيود كورونا