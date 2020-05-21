وائل جمعة يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد مرور 20 عاما على التتويج بلقب نادي القرن

كشف وائل جمعه نجم النادي الأهلي ، عن دور القلعة الحمراء في بناء شخصيته ونجوميته هو ولاعبين كثيرين.





وقال جمعة خلال مداخلة هاتفية في برنامج ملك وكتابة المذاع على فضائية الأهلي، إن النادي الأهلي صاحب الفضل في بناء اسماء لاعبين كبار وشرف لاي لاعب ارتداء قميص الأهلي.





وأضاف جمعة، الأهلي يضع قواعد سليمة للاعبيه منذ ارتداء القميص للحظة الأولى، ولا يوجد نادي يفعل ذلك.





ووجه جمعة رسالة لجمهور النادي الأهلي ، قائلاََ: استمتعوا ببطولات ناديكم واسعدوا انكم تنتموا للأهلي.





جدير بالذكر أن، قناة النادي الأهلي تقيم احتفالا كبيرا للنادي الأهلي بمرور ٢٠ عاما على تتويجه بلقب نادي القرن منذ عام ٢٠٠٠.