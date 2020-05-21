قبل افتتاحه رسمياً.. ميدان التحرير في أبهى صورة بعد التطوير.. فيديو

يشهد ميدان التحرير نقله تاريخية بعد الانتهاء من أعمال تطوير الميدان ورفع كفاءته ليظهر فى أبهي صورة له منذ إنشائه.

ورصدت عدسة موقع "صدى البلد"، رونق ميدان التحرير وأعمال التطوير قبل وضع اللمسات الأخيرة تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة.



كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، قد تفقد فى الساعات الماضية الأعمال النهائية لمشروع تطوير ميدان التحرير، وبصحبته عدد من كبار رجال الدولة والمسئولين حيث استهل جولته بتفقد أعمال التطوير التى شهدها المتحف المصرى بالتحرير.





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وتضمّنت الأعمال رفع كفاءة الحديقة والنافورة المقامة بمقدمة المتحف، وأعمال الإضاءة التى تم تنفيذها لواجهات المتحف، وشملت أسواره الخارجية والحديقة الخاصة به والمبانى المطلة على الميادين.

وقد ترجل رئيس الوزراء بعد ذلك فى ارجاء ميدان التحرير، لمراجعة أعمال التطوير التى شهدها الميدان فى صورتها النهائية، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى من خلال ما تم تنفيذه من أعمال إلى إبراز ما تمتلكه حضارة مصر العريقة من كنوز فريدة، هذا إلى جانب التأكيد على أهمية الوصول بالميدان إلى أبهى صورة له، وتجميل الميدان، ليكون مزارًا جديدًا ضمن المزارات الأثرية والسياحية في مدينة القاهرة.





وتابع مدبولى ما تم تنفيذه من أعمال الاضاءة لكافة المبانى المطلة على الميدان، مشددًا على ضرورة وجود شركة متخصصة لصيانة كافة اعمال التطوير التى تم تنفيذها فى أرجاء الميدان، بما يضمن الحفاظ عليها، واستمرار ظهوره فى أبهى صوره.