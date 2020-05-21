وصول 305 مصريين من العالقين في أبوظبي إلى مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، الخميس، رحلة استثنائية سيرتها شركة "مصر للطيران"، قادمةً من مطار أبوظبي، على متنها نحو 305 راكبين مصريين من العالقين بدولة الإمارات، منذ تعليق الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا المستجد.





وقالت مصادر مطلعة بـ مطار القاهرة، إنه تم استقبال ركاب الرحلة بمبنى الركاب رقم 3 بالمطار، وتم إنهاء إجراءات وصول جميع الركاب القادمين عليها، وخضعوا للفحص الطبي من قبل إدارة الحجر الصحي بالمطار، قبل نقلهم إلى مناطق العزل التي خصصتها الدولة المصرية لقضاء مدة 7 أيام بدلًا من 14 يومًا بعد قرار وزارة الصحة المصرية، للاطمئنان إلى سلامتهم وخلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.





كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.





واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدول.