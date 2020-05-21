حقوقي: تفشي كورونا في سجن قطر المركزي يعكس تردي نظامها الصحي

أكد المستشار محمود العسال، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن تفشي فيروس كورونا في سجن قطر المركزي وفق البيانات المرعبة التي نشرتها منظمة هيومان رايتس ووتش، لا يكشف فقط عن انهيار النظام الصحي في قطر، ولكن انهيار النظام الاقتصادي برمته.





وأوضح "العسال"، أن قطر كانت دولة خليجية غنية بالموارد لكن تنظيم الحمدين دفع بالدولة في طريق الإرهاب والعنف والفقر، وهو ما كانت له تداعيات خطيرة على صورة الدوحة إقليميًا وعالميًا.





ونوه بمطالبة هيومان رايس ووتش السلطات القطرية بأن تخفف عدد السجناء للسماح بالتباعد الاجتماعي، وضمان أن يتمكن كل شخص في السجن المركزي من الحصول على المعلومات وعلى الرعاية الطبية المناسبة، وشددت على ضرورة أن تتحرك السلطات القطرية بسرعة لتجنب انتشار أوسع لفيروس كورونا الذي يعرض السجناء وموظفي السجون وسكان الدوحة بكاملها لخطر العدوى.



