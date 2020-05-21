اليابان ترفع طوارئ كورونا.. وتبقى 5 محافظات بالعزل

قررت الحكومة اليابانية اليوم، الخميس، رفع حالة الطوارئ المعلنة بشأن الفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في المحافظات الغربية لأوساكا وكيوتو وهيوجو، حيث رأى الخبراء أن عدد الحالات الجديدة في اتجاه هبوط واضح، وفقا لموقع أخبار كيوتو.





من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء شينزو آبي قراره بتخفيف حالة الطوارئ في وقت لاحق من اليوم، بينما سيستمر العزل على حالة في طوكيو والمحافظات المجاورة لها وكذلك هوكايدو حتى 31 مايو.





وستبقى خمس محافظات فقط من محافظات البلاد الـ 47 تحت حالة الطوارئ، رغم أنها تشكل حوالي ثلث الاقتصاد الياباني.





ومنعت اليابان حتى الآن حدوث زيادة كبيرة في عدد الإصابات وقللت عدد الحالات المبلغ عنها حديثًا في الأسابيع الأخيرة نتيجة لأوامر البقاء في المنازل.





وكان الأمتثال للتدابير الوقائية طوعيًا، حيث لم تستخدم الدولة خطوات الإغلاق الصارمة التي شوهدت في أوروبا والولايات المتحدة.





وتم فرض حالة الطوارئ لأول مرة في مناطق محدودة مثل طوكيو وأوساكا، وتوسعت على الصعيد الوطني الشهر الماضي.





يسعى رئيس الوزارء شينزو آبي للحفاظ على الاتجاه الهبوطي في الحالات الجديدة، بينما يسمح باستئناف المزيد من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في الوقت الذي انزلق فيه الاقتصاد الياباني بالفعل إلى حالة ركود.





وتعد طوكيو هي الأكثر تضررا من بين 47 محافظة مع أكثر من 5000 حالة إصابة.





ومع ذلك يقول خبراء الصحة إنه من السابق لأوانه خفض مستويات الوقاية وإجراءات الحماية من COVID-19، وقد ترتفع حالات الإصابة بالعدوى من جديد.