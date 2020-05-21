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حوادث

تؤثر على الحالة النفسية والعصبية.. مباحث القاهرة تضبط مخزني أدوية مهربة

الخميس 21/مايو/2020 - 12:13 م
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
تمكن رجال الأمن بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، من ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر تؤثر على الحالة النفسية والعصبية داخل مخزنين لتجارة وبيع الأدوية "بدون ترخيص" بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث قيام صاحب عيادة طبية بمجمع عيادات كائن بمنطقة التجمع الخامس، بإنشاء مخزن ملحق بالعيادة "بدون ترخيص" لبيع الأدوية الخاصة بالتخسيس المهربة جمركيًا ومجهولة المصدر. 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المخزن ، وتبين أن القائمين على إدارة المخزن شخصين (طالب، حاصل على بكالوريوس تجارة).

وبالتفتيش تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية والمستحضرات التى تُباع بدون ترخيص  ومخزنة بطريقة تؤدى إلى إتلافها وتعريض مستخدميها لأضرار صحية.

بمواجهتهما أقرا بإدارة المخزن الخاص بالطبيب وبيعهما للادوية والعقاقير الطبية المضبوطة بناء على تذاكر طبية صادرة منه لمرضاه من ذوى السمنة المفرطة راغبي التخسيس.

كما تمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات اللازمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط إثنين مسئولين عن مخزن تابع لإحدى الصيدليات كائن بمنطقة التجمع الخامس "بدون ترخيص"، حيث ضبط داخل المخزن كمية كبيرة من الأدوية والعقاقير المدرجة بجدول المخدرات والمؤثرة على الصحة النفسية والعصبية.

وبمواجهتهما إعترفا بإدارة المخدزن لحساب صاحب الصيدلية وقيامهما ببيع تلك العقاقير والأدوية للإستفادة المادية ، واتُخذت الإجراءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى والنصب والاحتيال على المواطنين. 
تؤثر على الحالة النفسية والعصبية.. مباحث القاهرة تضبط مخزني أدوية مهربة
تؤثر على الحالة النفسية والعصبية.. مباحث القاهرة تضبط مخزني أدوية مهربة
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