الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر في الخارج بحلول عيد الفطر المبارك

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.





وقال الرئيس السيسي اليوم، الخميس، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية ونشرتها عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج أبعث إليكم بأصدق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا المولى ــ عز وجل ــ أن يُعيد عليكم هذه المناسبة الطيبة بالخير واليُمن والبركات وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من الخير والرخاء".