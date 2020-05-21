الرئيس السيسي لـ وزارة الداخلية منفعلا: من يتعدى على أرض الدولة يتحول للنيابة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة لن تسمح لأي شخص بأن يعتدى على أراضي الدولة، وسيتم تطبيق القانون على جميع المخالفين حتى لو تطلب الأمر تعديلا تشريعيا.





وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروعات الإسكندرية: " إذا كنا عاوزين البلد فيها سلطة قانون نحترمها، من فضلكم وزارة الداخلية إذا كان هناك 10 آلاف مخالفة يبقى فيه 10 آلاف إنسان تم القبض عليهم يتحول للنيابة"، وأضاف: "اللي يعمل غلطة لازم يتحاسب".





وتابع: "إحنا بنحارب إرهاب، لكن الفساد والتخريب في الدولة أخطر من الإرهاب.. أي تجاوز هزيله وهقبض على المتجاوز، ومن غير المقبول الاستيلاء على أراضي الدولة.. لن يكون هناك حد يخش ياخد ويعبي.. الكلام ده ميرضيش ربنا".





ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مشروع "بشاير الخير ٣" بمدينة الإسكندرية، والذي يطل على بحيرة كينج مريوط التي تم تطهيرها وتكريكها وإزالة التعديات من عليها لإعادتها لسابق عهدها، والمخصص لسكان مناطق: مأوى الصيادين وكوم الملح وفرن الجراية والمفروزة 1 و2 ومثلث السكة الحديد وجزء من نجع العرب، ويضم ١١ ألف شقة سكنية تغير حياة ٥٥ ألف نسمة من أهالي الإسكندرية.

ويتابع الرئيس السيسي، على هامش افتتاح مشروع بشاير الخير 3، معدلات العمل في بشاير الخير رقم ٥ ومدينة الإسكندرية الجديدة.

وتعد المرحلة الثالثة من مشروع "بشاير الخير" الأكبر من نوعها، حيث تتمكن الإسكندرية من خلالها القضاء على المناطق العشوائية الخطرة.



