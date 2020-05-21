أول شركة طيران تعود من جديد لتشغيل طائرتها ببريطانيا

أعلنت خطوط طيران شركة إيزي جيت، أنها ستستأنف رحلاتها في عدد من مطارات المملكة المتحدة المتحدة اعتبارًا من 15 يونيو، وفقا لمواقع ياهو.





وقالت شركة الطيران، وهي واحدة من أكبر شركات الطيران منخفضة التكلفة في أوروبا، إن الرحلات ستستأنف بشكل رئيسي على الرحلات الداخلية بين 22 مطارًا أوروبيًا.





واعتبرت مدن : جاتويك ، بريستول ، برمنجهام ، ليفربول ، نيوكاسل ، إدنبرة ، جلاسكو ، إنفيرنيس وبلفاست هم من بين أول من أعيد افتتاحها في بريطانيا.





وأضافت إيزي جيت أنها ستنفذ إجراءات سلامة ونظافة جديدة ، وسيتعين على الركاب والطاقم ارتداء أقنعة عند الصعود على متن الطائرة. كما أنها لن تبيع المواد الغذائية على الرحلات الجوية وستتاح للمسافرين مناديل التعقيم ومعقمات اليد.





قال يوهان لوندغرين ، الرئيس التنفيذي لشركة إيزي جيت في بيان "أنا سعيد حقًا بأننا سنعود إلى الطيران في منتصف شهر يونيو".





أضاف "تظل سلامة عملائنا ورفاهيتهم على رأس أولوياتنا ، ولهذا السبب ننفذ عددًا من التدابير لتعزيز السلامة في كل جزء من الرحلة ، من تطهير الطائرة إلى مطالبة العملاء والطاقم بارتداء الأقنعة".



