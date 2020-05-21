طوارئ بمياه سوهاج لتأمين وصولها للمواطنين خلال عيد الفطر

أعلن اللواء المهندس محمد بدرى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب عن رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ بالشركة وذلك لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

واكد رئيس الشركة علي تواجد رؤساء من قطاعات الشركة خلال 24 ساعة وكذلك استمرار عمل مديرى محطات المياه السطحية ومحطات معالجة الصرف الصحى ومديرى المعامل والعاملين بالورادى والخط الساخن وتوفير سيارات مياه شرب نقية وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة





وكذلك استعداد تام لفرق الصيانة والشبكات لإدارة وتشغيل وصيانة اكثرمن 325 موقع على مستوى المحافظة وصيانة وإصلاح أطوال شبكات مياه شرب والصرف الصحي التي تغطي مراكز وقري ومدن المحافظة.

وأشار رئيس مياه سوهاج انه تم تجهيز قوة طوارئ من الحملة الميكانيكية والشفاطات والمعدات وتم التأكد من حسن استعدادها لتنفيذ اى مهمة قد تحدث خلال أيام العيد.