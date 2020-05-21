تسجيل 1554 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الخميس، عن تسجيل 1554 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.









كما سجلت الوزارة، تعافي 688 شخصا من فيروس كورونا ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 7288 حالة.









وأعلنت الوزارة عن تسجيل حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 17 وفاة.









وأوضحت الوزارة القطرية أن حالة الوفاة الجديدة تعود لمقيم يبلغ من العمر 81 عاما، وكان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة.









ووفقًا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، لفتت الوزارة إلى إدخال 24 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة إلى 171 حالة.