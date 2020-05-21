ظرف طارئ .. الحجر الصحي والبنوك تمنع 3 مناطق من صرف مستحقات الحكام المتأخرة

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة تفاصيل جديدة بشأن عدم حصول بعض الحكام فى مناطق كرة القدم على المستحقات المالية المتأخرة.
كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أكد أنه سيتم النظر فى عودة النشاط الرياضى وفتح الأندية ومراكز الشباب منتصف شهر يونيو القادم بعد التوقف الإجباري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد. فيما أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عودة التدريبات بشكل جزئي خلال الشهر القادم.
قال المصدر ذاته إن اللجنة الرئيسية للحكام بقيادة الثنائي وجيه احمد والدكتور عزب حجاج القائمين بأعمال لجنة الحكام قاما بصرف المستحقات المالية المتأخرة لحكام الدورى الممتاز والقسم الثاني عن طريق تسلم المبالغ المالية من مقر الجبلاية فى الجزيرة فيما تسلم مندوبو أندية القسم الثالث الشيكات الخاصة بالمناطق التابعين لها.
أضاف: 3 مناطق فقط لم تتسلم الشيكات الخاصة بحكامها وهى القليوبية بعدما تم عزل المربع السكنى بعد ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا ودخولهم الحجر الصحي فضلا عن مرسى مطروح بسبب كورونا أيضا الى جانب شمال سيناء حيث لا يوجد سوى بنك واحد فقط ويمرون أيضا بظروف أزمة فيروس كورونا.
أشار إلى أن المناطق الثلاث القليوبية ومطروح وشمال سيناء لهم مستحقات مالية لا يتجاوز كل منها ٥٠ ألف جنيه من المستحقات المالية المتأخرة.
لفت الى ان التأخير فى صرف مستحقات الحكام المتأخرة من اللجان الفرعية فى مناطق كرة القدم يأتي من المسئولين فى تلك المناطق عن قضاة الملاعب الى جانب الظروف الخاصة بأزمة فيروس كورونا.
وقامت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني بصرف بقية المستحقات المالية للحكام حتى توقف المسابقات والتي تبلغ 7 ملايين و 255 ألف جنيه، فيما سبق للجنة الخماسية صرف مستحقات متأخرة للحكام عن الموسم الماضي بلغت 4 ملايين ونصف المليون جنيه.
جاء قرار الصرف فور الانتهاء من اعتماد اللائحة الجديدة للحكام ، وتعد المرة الأولى التي يكون فيها رصيد مستحقات الحكام لدى اتحاد كرة القدم صفرا.