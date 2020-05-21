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رياضة

مرتضى منصور يجتمع مع اللجنة المكلفة لاستعادة لقب نادي القرن من الأهلي

الخميس 21/مايو/2020 - 05:10 م
صدى البلد
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ملك موسى
حرص مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي عقد جلسة مع اللجنة المكلفة لاستعادة لقب القرن إلى نادي الزمالك والذي تم منحه للأهلي من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وتضم اللجنة المكلفة من قبل رئيس الزمالك كلا من أحمد جلال إبراهيم رئيسا وتضم أيضا المهندس هاني زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى، أعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح مصدر داخل نادي الزمالك، أن رئيس النادي تحدث مع اللجنة على المستجدات في هذا الملف.

وأشار المصدر انه تم جمع كل الملفات الخاصة بالقضية ما بين اللوائح والنتائج وأرقام الفريق في بطولات الاتحاد الأفريقي.

واضاف المصدر أن هذا كله بجانب أن يتم الاستعانة بجميع الخبراء القانونيين والرياضيين.
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