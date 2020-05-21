AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

حزب الشعب الجمهوري يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

الخميس 21/مايو/2020 - 05:01 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
أحمد أيمن
بعث المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة نائب رئيس الحزب  والدكتور صفي الدين خربوش الأمين العام للحزب، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.


وقال المهندس حازم عمر: بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع قيادات وأعضاء الحزب فى جميع المحافظات، نقدم أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات الطيبة لفخامة الرئيس بهذه المناسبة الكريمة، داعين المولى عز وجل أن يعيدها على شعب مصر العظيم بالتقدم والازدهار، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية فى مشارق الأرض ومغاربها بالخير والأمن والسلام.


كما وجه الحزب برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لكل من الدكتور مصطفى مدبولى – رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والفريق أول محمد زكى– القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المعظم

رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر: أعاده الله عليكم بموفور الصحة

أندريه زكي يهنئ الرئيس السيسى والشعب بحلول عيد الفطر المبارك

الكنيستان الكاثوليكية والإنجيلية تهنئان الرئيس والشعب المصري بعيد الفطر

ترشيحاتنا

أطمئنوا ولكن أحذروا .. السيسي: مصر مستعدة للتعامل مع كورونا والأمراض الأخري

الرئيس السيسي: أزمة كورونا تدار بشكل احترافي.. واحذروا سلوكيات تزيد من الأعداد

رصد حركة المواطنين بالأقمار الصناعية.. وزير التعليم العالي: مصر في طريقها لنظرية الواحد الصحيح فى عدوى كورونا

الرئيس السيسي: 10 آلاف مخالفة تعني 10 آلاف شخص مذنب يجب إحالته للنيابة.. فيديو

الرئيس السيسي لـ المحافظين: الدنيا متسابة.. اعرفوا انتم مين

دراسة كندية: الحشيش يقلل سيطرة كورونا على الجسم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الحمى الصفراء.. هل يكتشف عالم أفريقي لقاحا لفيروس كورونا؟.. صور

بالقفطان الأسود .. هند صبري تتألق بإطلالة أنيقة

اِبعد يا كورونا بلاش قرف.. مسعف العباسية يروي تفاصيل الاعتداء والتنمر عليه | شاهد