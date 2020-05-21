حزب الشعب الجمهوري يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

بعث المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة نائب رئيس الحزب والدكتور صفي الدين خربوش الأمين العام للحزب، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.









وقال المهندس حازم عمر: بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع قيادات وأعضاء الحزب فى جميع المحافظات، نقدم أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات الطيبة لفخامة الرئيس بهذه المناسبة الكريمة، داعين المولى عز وجل أن يعيدها على شعب مصر العظيم بالتقدم والازدهار، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية فى مشارق الأرض ومغاربها بالخير والأمن والسلام.









كما وجه الحزب برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لكل من الدكتور مصطفى مدبولى – رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والفريق أول محمد زكى– القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.



