السياحة والآثار تطلق جولة داخل متحف الفن الإسلامي .. فيديو

أطلقت وزارة السياحة والآثار جولة أثرية جديدة داخل متحف الفن الإسلامي لعرض وشرح عن زير رخامي يرجع إلى العصر المملوكي.









وتتضمن الحولة شرح لحامل (كلجة ) مصنوع من الرخام مصر يرجع إلى العصر الفاطمي أو الأيوبي. تم نقلهما إلى المتحف من مسجد ومدرسة تتر الحجازية التي شُيدت سنة761 هـ/ 1359 م.





يوضح الفيديو ان الزير مصنوع من الرخام الأبيض يُزين رقبته كتابات كوفية بارزة، ومن أسفله أربع سمكات، أما البدن فيزينه فروع وأوراق نباتيه.









وتعد الكلجة -حامل زير- فهى مصنوعة من الرخام ولها أربع أرجل، عليها كتابة كوفية، ويزين جوانبها أشكال حيوانية.