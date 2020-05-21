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ثقافة

السياحة والآثار تطلق جولة داخل متحف الفن الإسلامي .. فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 11:19 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
أطلقت وزارة السياحة والآثار جولة أثرية جديدة داخل متحف الفن الإسلامي لعرض وشرح عن زير رخامي يرجع إلى العصر المملوكي.


وتتضمن الحولة شرح لحامل (كلجة ) مصنوع من الرخام مصر يرجع إلى العصر الفاطمي أو الأيوبي. تم نقلهما إلى المتحف من مسجد ومدرسة تتر الحجازية التي شُيدت سنة761 هـ/ 1359 م. 

يوضح الفيديو ان الزير مصنوع من الرخام الأبيض يُزين رقبته كتابات كوفية بارزة، ومن أسفله أربع سمكات، أما البدن فيزينه فروع وأوراق نباتيه.


وتعد الكلجة -حامل زير- فهى مصنوعة من الرخام ولها أربع أرجل، عليها كتابة كوفية، ويزين جوانبها أشكال حيوانية.
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