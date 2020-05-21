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أخبار البلد

مستشفى العجوزة يستقبل خامس حالة ولادة بـ فيروس كورونا.. وخروج طفلين

الخميس 21/مايو/2020 - 06:37 م
صدى البلد
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محمد غالي

قال مصدر طبي، بمستشفي العجوزة للعزل، إن المستشفى سجل اليوم الخميس، خامس حالة ولادة قيصرية لمصابة بفيروس كورونا.


وأوضح لـ صدى البلد، أن المستشفي استقبل فجر اليوم الخميس، الأم المصابة بكورونا، وبالكشف الطبي تبين أنها حالة ولادة طارئة.


وأضاف أنه تم تجهيز غرفة العمليات وبدأ الفريق الطبي تجهيز المريضة وقام أبطال الجيش الأبيض بإجراء العملية، مؤكدين أن الطفل كامل النمو والأم والطفل في حالة مستقرة تماما.

 

وخرج أمس من مستشفي عزل العجوزة، أصغر حالتين تم  شفائهما، لطفل وطفلة ولدا فى نفس اليوم وتعافيا بنفس اليوم.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 252 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3994 حالة حتى اليوم.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4584 حالة، من ضمنهم الـ 3994 متعافيًا.

 

وأضاف أنه تم تسجيل 745 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

 

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

 

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 14229 حالة من ضمنهم 3994 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 680 حالة وفاة.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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