تعرف على سبب تراجع رامز جلال عن عرض حلقة عبد الباسط حمودة

تراجع الفنان رامز جلال عن عرض حلقة المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة والتي كان مقررا لها العرض اليوم.









وعرض بدلا منها لقطات من حلقات سابقة، فلماذا تراجع رامز جلال عن عرض حلقة عبد الباسط حمودة؟، مع العلم ان عبد الباسط ظهر في البرومو الدعائي للبرنامج. فهل اجل حلقته لنهاية رمضان؟.









ويشهد برنامج " رامز مجنون رسمي " في الموسم الجديد الكثير من المفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.









يعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" على MBC مصر يوميا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 6:30 مساء، ويعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.



