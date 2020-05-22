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بين الناس

منذ 8 سنوات.. مواطن ذوي احتياجات يستغيث للحصول على شقة

الجمعة 22/مايو/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن محمد محمود حسان عبد الكريم من محافظة الجيزة من ذوى الاحتياجات الخاصة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، لاستلام شقة قدم عليها بالمحافظة منذ 8 سنوات.

ويقول فى رسالته: أنا من ذوى الاحتياجات الخاصة وقدمت على شقة من 8 سنين ولم أتسلمها، وأنا ساكن فى غرفة والحمام مشترك أنا وإخواتى وأمي.

التواصل مع القارئ 01554050669
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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