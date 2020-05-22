تعرف على إجراءات منظمة الصحة العالمية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.. فيديو

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه يمكن اندلاع وباء في اي وقت ويقتل ملاين الناس، وذلك لان العالم غير مهيأ ومازال ضعيفا.

اقرأ أيضا| الصحة: تسجيل 774 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و16 وفاة

واوضحت المنظمة، ان البداية كانت في مدينة وهان الصينية، وعلي الفور تم تفعيل فريقا لإدارة الطوارئ ، وتم نشر الخبر للعالم بأثره.

وأضافت أنه تم إصدار إرشادات للتصدي للجائحة، وذلك لان التحريات الوبائية اوضحت انه يمكن ان ينتشر بين البشر.

اقرأ أيضا| بعد شائعات خضوعها للعزل المنزلي.. وزيرة الصحة تكذب الإخوان بهذه الطريقة..فيديو

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، انذارا عالميا بجاحة صحية بخصوص التفشي العالمي لفيروس كورونا المستجد.

وحذرت المنظمة، أن حدوث حالة وفاة واحدة خارج الصين قد تؤدي إلى وفيات أخرى عديدة.