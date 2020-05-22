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أخبار البلد

تعرف على إجراءات منظمة الصحة العالمية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.. فيديو

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:38 ص
صدى البلد
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محمد غالي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه يمكن اندلاع وباء في اي وقت ويقتل ملاين الناس، وذلك لان العالم غير مهيأ ومازال ضعيفا.

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واوضحت المنظمة، ان البداية كانت في مدينة وهان الصينية، وعلي الفور تم تفعيل فريقا لإدارة الطوارئ ، وتم نشر الخبر للعالم بأثره.

وأضافت أنه تم إصدار إرشادات للتصدي للجائحة، وذلك لان التحريات الوبائية اوضحت انه يمكن ان ينتشر بين البشر.

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وأعلنت منظمة الصحة العالمية، انذارا عالميا بجاحة صحية بخصوص التفشي العالمي لفيروس كورونا المستجد.

وحذرت المنظمة، أن حدوث حالة وفاة واحدة خارج الصين قد تؤدي إلى وفيات أخرى عديدة.

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