هتك عرض فتاة .. تأجيل محاكمة سائق بالإسكندرية لـ 6 يونيو

أجلت محكمة جنايات الإسكندرية ، اليوم الخميس، محاكمة سائق متهم بهتك عرض المجني عليها " ش.ج.ع" بشقة محل سكنه بقسم المنتزه ثان، شرقي المدينة إلى جلسة 6 يونيو المقبل.





تعود الواقعة في القضية رقم 889 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان يفيد ببلاغ من المدعوه " س.إ.خ" ربة منزل بقيام شخص بهتك عرض ابنتها بدائرة القسم.

















كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه ثان بقيام المدعو " م.ف.ر" 33 عام ويعمل سائقا باستدارج المجني عليها " ش.ج.ع" الي الشقة محل سكنه وتعدي عليها جنسيا وهتك عرضها.



