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فن

أحمد العوضي: ياسمين عبدالعزيز قالت لي "الناس هتكرهك".. فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 11:27 م
أحمد العوضي - ياسمين
أحمد العوضي - ياسمين عبد العزيز
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محمد نبيـل
كشف الفنان أحمد العوضي كواليس تجسيده شخصية الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل "الاختيار". 

قال العوضي خلال مداخلة مع الإعلامية أسماء مصطفى على قناة إكسترا نيوز، خلال استضافتها الفنان عباد عناني، إنه درس الشخصية وتعليقات الأشخاص عليه سواء بأن "عسكريته ناشفة" أو أنه لا يمزح، متابعًا أنه أظهر تفاصيل الشخصية كما يجب أن تكون.

تابع أن عشماوي مجرم وتم إعدامه وبالتالي كان المطلوب أن يُظهر كم كان هذا الشخص مجرمًا.

أوضح الفنان أنه درس شخصية عشماوي وأعماله الإرهابية لمدة 3 أشهر كما تدرب على الحركة واستفاد كثيرًا من ذلك لأنه رسم هوية خاصة بهذه الشخصية سواء بالعبارات أو الأسلوب مثل جملة "الله المستعان" ومصطلح "الطواغيت"، مشيرًا إلى أن الإرهابيين يعيشون في عالم مواز ويرون كل البشر "طواغيت".

كما أكد العوضي أن أول تعليق بشأن دوره والمسلسل كان من ياسمين عبدالعزيز، موضحًا أنها قالت له "إيه يا أحمد الدور اللي أنت عامله ده.. الناس هتكرهك". 
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