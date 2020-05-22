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رياضة

الزمالك يستبعد رحيل إسلام جابر

الجمعة 22/مايو/2020 - 01:40 ص
صدى البلد
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ملك موسى
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مجلس إدارة النادي يستبعد فكرة رحيل إسلام جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد  المصدر أن  الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض يرى أن إسلام جابر مفيد للفريق، في ظل إجادته اللعب في أكثر من مركز.

وكان إسلام جابر شارك مع الزمالك في مركز الجناح، والظهير الأيسر خلال الأوقات القليلة التي ظهر فيها مع الفريق الأبيض بالمباريات الرسمية خلال الفترة الماضية.

وتعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك مع إسلام جابر بداية في بداية الموسم الحالي قادمًا من نادي مصر المقاصة.

وتلقي إسلام جابر بعض العروض خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية ولكن مسئولي الزمالك تمسكوا باستمرار اللاعب.
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