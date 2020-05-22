شطة: الأهلي نادي القرن رغم أنف أي شخص

وجه عبد المنعم شطة عضو اللجنة الفنية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السابق رسالة لـ النادي الأهلي في ظل احتفاله بـالتتويج بـلقب نادي القرن.





الأهلي نادي عريق حقق بطولات منذ عام 1907 مشددا على أن الأهلي حقق بطولة الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا وكأس الكئوس والكونفدرالية ويعد أكبر نادي في القارة الأفريقية. وأكد شطة في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن نادي عريق حقق بطولات منذ عام 1907 مشددا على أن الأهلي حقق بطولة الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا وكأس الكئوس والكونفدرالية ويعد أكبر نادي في القارة الأفريقية.









وتابع أن الأهلي ليس بحاجة لدعم أو مساندة مصطفي فهمي سكرتير الكاف السابق أو محمود الخطيب رئيس النادي الحالي أو حتى شطة وأنه حقق تاريخه بمجهود أجيال متعاقبة.







وأضاف أن الأهلي منظومة ناجحة وقوية.





ووجه رسالة تهنئة لـلنادي بتلك المناسبة العظيمة قائلا "الأهلي نادي القرن رغم أنف أي شخص يشكك في ذلك وعلى المتضرر اللجوء لـ القضاء".