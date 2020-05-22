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توك شو

حسن مالك: التيك توك سبب عملي بدراما 2020

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:01 ص
حسن مالك
حسن مالك
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البهي عمرو
قال الفنان حسن مالك، إنه دخل المجال التمثيلي بالحظ، مؤكدًا أن أول دور له كان فى المدرسة التى يعمل بها، موضحًا أنه تعلم فى ورشة فنية وبعد ذلك انضم للتمثيل.

وأضاف  مالك ، خلال حوارها ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أنه يستشير شقيقة الفنان أحمد مالك فى كل شئ.

وأشار إلى أن شقيقة شجعه بالدخول فى مجال التمثيل، وبعد عمل فيديو على التيك توك تم العمل فى مسلسل لعبة النسيان.

وأوضح أن دوره فى المسلسل يعتبر الأول بالنسبة له، وأن رمضان 2020 هو وش السعد.

وقام تامر أمين بعرض جزء من دور حسن مالك بالمسلسل.
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