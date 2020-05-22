تعليم الجيزة: نعقم مبنى المديرية مرة كل شهر لمواجهة كورونا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم تعقيم مبنى ديوان المديرية بالكامل، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.





وأوضح خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن عمليات التعقيم تتم لمبنى الديوان بواقع مرة كل شهر، وذلك حرصا على صحة جميع العاملين بالمديرية ولضمان حسن سير العمل بدون أي أضرار.





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وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إلى أن هذا يأتي في إطار الخطة الاحترازية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن هذه الخطة شملت أيضًا تركيب عدد اثنين بوابة تعقيم على مداخل المديرية لتعقيم جميع المترددين على المديرية.





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وقدم حجازى كلمة شكر لجميع القائمين على عملية التعقيم والمتواجدين من العاملين للاطمئنان على مصلحة الجميع.





وعلى جانب آخر .. أ طلقت إدارة التنمية البشرية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، خطتها التدريبية للتدريب عن بعد ( أون لاين) ، عن طريق تطبيق زووم ميتنج.





وقد تم الانتهاء بنجاح من برنامج القيادات الوسطى وبرنامج القيادات الشابة، بواقع حوالى ١٧٠ متدربا بمديرية التربية والتعليم بالجيزة.