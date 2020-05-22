AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعليم الجيزة: نعقم مبنى المديرية مرة كل شهر لمواجهة كورونا

الجمعة 22/مايو/2020 - 01:04 ص
خالد حجازي
خالد حجازي
Advertisements
ياســـمين بدوي
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم تعقيم مبنى ديوان المديرية بالكامل، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وأوضح خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن عمليات التعقيم تتم لمبنى الديوان بواقع مرة كل شهر، وذلك حرصا على صحة جميع العاملين بالمديرية ولضمان حسن سير العمل بدون أي أضرار.

اقرأ أيضا | مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2020 : العملي 27 يونيو .. والنظري 25 يوليو

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إلى أن هذا يأتي في إطار الخطة الاحترازية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن هذه الخطة شملت أيضًا تركيب عدد اثنين بوابة تعقيم على مداخل المديرية لتعقيم جميع المترددين على المديرية.


وقدم حجازى كلمة شكر لجميع القائمين على عملية التعقيم والمتواجدين من العاملين للاطمئنان على مصلحة الجميع.

وعلى جانب آخر .. أطلقت إدارة التنمية البشرية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، خطتها التدريبية للتدريب عن بعد ( أون لاين) ، عن طريق تطبيق زووم ميتنج.

وقد تم الانتهاء بنجاح من برنامج القيادات الوسطى وبرنامج القيادات الشابة، بواقع حوالى ١٧٠ متدربا بمديرية التربية والتعليم بالجيزة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالصور.. تعليم القاهرة تبدأ تعقيم دواوين الإدارات التعليمية

تعليم القاهرة: أجهزة لقياس درجات حرارة المترددين على المديرية ومواد مطهرة لتعقيم أيادي العاملين

إجراءات جديدة من التعليم لمواجهة كورونا.. توفير المطهرات في المنشآت التعليمية.. أجهزة لقياس درجات حرارة العاملين قبل الدخول .. وطارق شوقي: تعقيم احترافي بالمدارس بواسطة متخصصين

مدير تعليم الجيزة : نوفر المطهرات والأدوات اللازمة للنظافة والتعقيم لحماية موظفي المديرية

التعليم تشدد على إجراءات تعقيم لجان الثانوية العامة والدبلومات ثم إغلاقها لحمايتها من التلوث

بالصور.. شاهد بدء عمليات تعقيم وتطهير لجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات

ترشيحاتنا

شاهد.. إطلالة جديدة لـ ياسمين صبري من طائرتها الخاصة

عصائر بعد الفطار.. 3 مشروبات تقوي المناعة

16 فائدة لـ الترمس

شوفتك وسطهم النهاردة.. محمود البزاوى ينعى ابن أخيه شهيد الوطن في سيناء

إعلام ليبي: وصول طائرة عسكرية تركية إلى مصراتة

اسمهم شهداء.. أمير كرارة يعلق على حلقة مسلسل الاختيار... شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببدلة رجالي.. سيرين عبد النور تثير الجدل في جلسة تصوير جديدة

رضوى الشربيني بإطلالة ناعمة ورسالة لمتابعيها

لا تتجاهلها.. خطوات قبل وبعد حقن دوالي الساقين