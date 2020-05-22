لخضر بلومي: صلاح ومحرز فخر العرب في الدوري الإنجليزي.. فيديو

أكد لخضر بلومي قائد منتخب الجزائر السابق، أن الثنائي محمد صلاح لاعب ليفربول، ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي، شرفا العرب على المستوى الإفريقي والعالمي.
وقال بلومي خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" اليوم: "محرز وصلاح يشرفان العرب، وشاركا على المستوى الإفريقي والعالمي، ويلعبا في بطولة عالمية مثل الدوري الإنجليزي، وهذا شىء عظيم وواجهة رائعة".
وتابع: "في كأس أمم إفريقيا 2019 الأخيرة التي أقيمت في مصر، الجزائر شرفتنا وشرفت العرب في البطولة".
وأتم: "كانت مفاجأة خروج منتخب مصر من بطولة كأس أمم إفريقيا، والسبب أن الفراعنة لم يكونوا في كامل جاهزيتهم في البطولة".
يُذكر أن الجزائر حققت اللقب علي حساب السنغال في المباراة النهائية بهدف دون رد، بينما منتخب مصر ودع منافسات أمم إفريقيا من دور الـ 16 أمام جنوب إفريقيا.