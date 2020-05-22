شكرا إنك قدرت تنقلنا شخصية البطل بالمنظر ده .. رسائل شكر لـ أمير كرارة لدوره فى الاختيار عبر تويتر

تصدر امير كرارة موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد عرض احداث الحلقة ال ٢٨ من مسلسل الاختيار





وكانت حلقة الاختيار تتحدث عن ما حدث في معركة بئر البرث الحقيقية حينما استشهد الكتيبة 103 وعلي رأسها قائد الكتيبة الشهيد المقدم احمد المنسي, وظهر فيها الهجوم الغادر للتكفيرين علي الكمين وقتلهم للجنود والظباط بشكلا وحشي.

علق رواد تويتر على الهاشتاج و جاءت تعليقاتهم كالاتى: وربي مسلسل اسطوري وبطل بمعنى الكلمه ‎... بطل الاختيار والحلقه اليوم كل الممثلين ابطال .. كلمة حق للراجل ده ..شكرًا انك قدرت تنقلنا شخصية البطل بالمنظر ده .. شكرا علي المشاعر الحقيقيه اللي حسينها تجاهه بسببك

شكرا انك استخدمت فنك وموهبتك عشان تطلع العظمه دي ... شكرًا امير كراره .. ‏بالعمل ده انت دخلت قلب كل بيت مصري.









تدور أحداث مسلسل" الاختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏





ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء.





ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.





وصور المخرج بيتر ميمي، جزءا كبيرا من مشاهد المسلسل في منطقة جبيلة في لبنان تقع مع الحدود السورية، التي تضمنت مشاهد أكشن خطيرة لأحمد العوضي.