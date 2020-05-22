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فن

هالة صدقى تنشر صورة للمنسى .. متابعون: رحمة الله عليهم أجمعين

الجمعة 22/مايو/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة هالة صدقى صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ويظهر فى الصورة الشهيد العقيد احمد المنسى قائد كاتيبة 103 بالاضافة الى أية قرائنية " وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة".

كتبت معلقة على الصورة :" الله يرحم كل شهدائنا" 
نالت الصورة تفاعل الكثير من متابعيها و جاءت تعليقاتهم كالاتى:رحمة الله عليهم اجمعين..الله يرحمهم..الحلقة ترفع الضغط والله بكيت..اول مرة 100 مليون مصرى يجتمعوا على حب حد .

وكانت حلقة الاختيارال 28  تتحدث عن ما حدث في معركة بئر البرث الحقيقية حينما استشهد الكتيبة 103 وعلي رأسها قائد الكتيبة الشهيد المقدم احمد المنسي, وظهر فيها الهجوم الغادر للتكفيرين علي الكمين وقتلهم للجنود والظباط بشكلا وحشي

فنوتدور أحداث مسلسل" الاختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏
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الله يرحم كل شهدائنا

A post shared by Hala Sedki (@halasedkiofficial) on

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