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فن

موجز السوشيال ميديا: الجمهور يشكر أمير كرارة بعد تألقه في مسلسل الاختيار.. منى زكي:عندنا جيش تاني من الأمهات..هاشتاج ملحمة البرث يتصدر الترند العالمي

الجمعة 22/مايو/2020 - 08:20 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:




وكانت حلقة الاختيار تتحدث عن ما حدث في معركة بئر البرث الحقيقية حينما استشهد الكتيبة 103 وعلي رأسها قائد الكتيبة الشهيد المقدم احمد المنسي.





نشرت الفنانة منى زكى صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.






ظهر فى الصورة الفنانة امير كرارة وذلك بسبب اشادتها له بدوره الكبير في مسلسل "الاختيار" حيث جسد شخصية الشهيد احمد المنسي.






تصدر شهداء الوطن موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد عرض أحداث الحلقة الـ ٢٨ من مسلسل الاختيار.






وظهر فيها الهجوم الغادر للتكفيرين علي الكمين وقتلهم للجنود والضباط بشكلا وحشي.
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