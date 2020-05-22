3 رحلات جوية تغادر القاهرة اليوم لإعادة العالقين في الإمارات

يغادر مطار القاهرة الدولي ، اليوم الجمعة، 3 رحلات طيران استثنائية تسيرهم شركة مصر للطيران إلى مدينة دبي، لإعادة المصريين العالقين بدولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





من المقرر أن تعود الرحلات الثلاثة إلى مطار القاهرة الدولي ، حيث يخضع جميع الركاب القادمين إلى فحص طبي على جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة، لقضاء مدة 7 أيام بدلا من 14 يوما بعد قرار وزارة الصحة المصرية، للتأكد من عدم إصابتهم بـ فيروس كورونا المستجد.









كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.





واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.