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فن

شاهد.. صور أبطال الاختيار مع الشهداء الحقيقيين

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:58 م
صدى البلد
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آيه عاطف
إنتشرت في الساعات القليلة الماضية صور مركبة لأبطال الأختيار مع الشهداء الحقيقيين، تقديرًا وإحترامًا لدورهم المبذول في حماية أرض الوطن، بعد عرض الحلقة الـ 28 من المسلسل.

إجتمع كل من الشهيد أحمد المنسي، وأمير كرارة في صورة، والشهيد العقيد رامي حسنين مع أحمد صلاح حسني، والنقيب علي الزيني، مع آسر ياسين، والنقيب هيثم فتحي مع محمد إمام.

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وتصدر أمير كرارة موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد عرض احداث الحلقة ال ٢٨ من مسلسل الأختيار.

وتضمنت حلقة الاختيار عما حدث في معركة بئر البرث الحقيقية حينما استشهد الكتيبة 103 وعلي رأسها قائد الكتيبة الشهيد المقدم احمد المنسي, وظهر فيها الهجوم الغادر للتكفيرين علي الكمين وقتلهم للجنود والظباط بشكلا وحشي.

وعلق رواد تويتر على الهاشتاج و جاءت تعليقاتهم كالاتى:وربي مسلسل اسطوري وبطل بمعنى الكلمه ‎... بطل الاختيار والحلقه اليوم كل الممثلين ابطال ..كلمة حق للراجل ده ..شكرًا انك قدرت تنقلنا شخصية البطل بالمنظر ده .. شكرا علي المشاعر الحقيقيه اللي حسينها تجاهه بسببك.
شاهد.. صور أبطال الاختيار مع الشهداء الحقيقيين
شاهد.. صور أبطال الاختيار مع الشهداء الحقيقيين
شاهد.. صور أبطال الاختيار مع الشهداء الحقيقيين
شاهد.. صور أبطال الاختيار مع الشهداء الحقيقيين
شاهد.. صور أبطال الاختيار مع الشهداء الحقيقيين
شاهد.. صور أبطال الاختيار مع الشهداء الحقيقيين
شاهد.. صور أبطال الاختيار مع الشهداء الحقيقيين
شاهد.. صور أبطال الاختيار مع الشهداء الحقيقيين
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