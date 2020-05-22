وصول 615 مصريا من العالقين في الإمارات إلى مطار القاهرة





قالت مصادر مطلعة، إن الرحلة الأولى ms911، وصلت على متنها 307 راكبا، الرحلة الثانية ms902 على متنها 308 راكبا، وخضع جميع الركاب القادمين إلى فحص طبي داخل صالة المطار من قبل إدارة الحجر الصحي، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة، لقضاء مدة 7 أيام بدلا من 14 يوما بعد قرار وزارة الصحة المصرية، للتأكد من عدم إصابتهم بـ فيروس كورونا المستجد.









كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.



