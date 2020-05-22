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أخبار البلد

وصول 615 مصريا من العالقين في الإمارات إلى مطار القاهرة

الجمعة 22/مايو/2020 - 01:54 م
المصريين العائدين
المصريين العائدين من الخارج
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استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، رحلتي طيران استثنائيتن سيرتهم شركة مصر للطيران، قادمتين من مدينة دبي، على متنهما نحو 615 مصريا من العالقين في دولة الإمارات، لإعادة المصريين العالقين بدولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعة، إن الرحلة الأولى ms911، وصلت على متنها 307 راكبا، الرحلة الثانية ms902 على متنها 308 راكبا، وخضع جميع الركاب القادمين إلى فحص طبي داخل صالة المطار من قبل إدارة الحجر الصحي، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة، لقضاء مدة 7 أيام بدلا من 14 يوما بعد قرار وزارة الصحة المصرية، للتأكد من عدم إصابتهم بـ فيروس كورونا المستجد.


كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.

واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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