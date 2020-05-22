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رياضة

وفاة نجم الدورى الألماني إثر تعرضه لأزمة قلبية

الجمعة 22/مايو/2020 - 03:10 م
الدورى الألماني
الدورى الألماني
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عبدالله هشام
توفي جيرد شتراك لاعب فريق كولون ومنتخب المانيا الغربية لكرة القدم السابق عن عر يناهز 64 عاما إثر تعرضه لأزمة قلبية . 

وكان جيرد شتراك حقق لقب بطولتى الدورى وكأس المانيا عام 1978 وحقق بطولة الكأس مرة اخري خلال 11 عام قضاها مع نادي كولون قبل الانتقال الي فريق بازل السويسري وفرتونا دوسلدورف . 

ومع منتخب المانيا شارك جيرد في 10 مباريات مع منتخب المانيا الغربية وفي بطولة اليورو 1984 ودع المنتخب البطولة من دور المجموعات وسجل هدف وحيد في مرمي البانيا عام 1983 . 

وتقدم توني شوماخر زميله في الفريق في تصريحات لصحيفة بيلد الالمانية بالتعازلى لأسرة اللاعب مؤكدا انه مصدوم وحزين للغاية قائلا : كولن فقد احد ابطاله الذين ين يتم نسيانهم 
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