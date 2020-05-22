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ديني

الأوقاف تكشف عن المسموح به في صلاة العيد

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:43 م
الأوقاف تكشف عن المسموح
الأوقاف تكشف عن المسموح به في صلاة العيد
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عبد الرحمن محمد
نبهت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف أن المسموح به في العيد هو تشغيل مكبرات الصوت بالتكبير المذاع عبر إذاعة القرآن الكريم دون السماح بفتح المسجد أثناء التكبير أو السماح بصلاة العيد داخل المسجد أو خارجه أو التكبير المباشر من الإمام أو العمال أو غيرهم ، فقط فتح مكبرات الصوت لإذاعة التكبيرات المذاعة عبر إذاعة القرآن الكريم شأن ما تم في  إذاعة قرآن المغرب والفجر خلال شهر رمضان . 

كما حذرت وزارة الأوقاف من أي مخالفة في ذلك.

أعلن الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف بأنه تقديرًا من وزارة الأوقاف للعمل الراقي والفن الهادف وأثره  في بناء الوعي السليم وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، وتشجيعًا منها لكل عمل وطني عظيم ، فإنها قررت تكريم فريق عمل مسلسل الاختيار  ، وذلك بعد عطلة عيد الفطر المبارك.

أكد أن التكريم، سيتم وفق ما يتم الترتيب له مع فريق العمل، تأكيدا على دعم الوزارة لكل عمل وطني جاد ولا سيما ما يتصل ببناء الوعي و تشكيل الوجدان تشكيلا وطنيا  وفكريا صحيحا.

أكد النائب شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن مسلسل "الإختيار" يعد أول خطوة في طريق إعادة تصحيح المفاهيم وتشكيل الوعي الوطني للشباب المصري ، فلقد عبث العابثون -للأسف- بوعي الشباب خلال الفترة التي تلت عام ٢٠١١ عن طريق إستغلال وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وذلك ببث مواد خبيثة الغرض منها التشكيك في الرموز التاريخية والثوابت الوطنية وخلط المفاهيم وتشتيت أفكار الشباب.

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