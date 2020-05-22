الفيوم توزع كمامات كورونا مجانا على سكان المناطق المعزولة

قال الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم أن المحافظة وزعت 5 آلاف كمامة على الأهالي قاطني العقارات بعدد من المناطق المعزولة بمدينة الفيوم كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا المستجد.





وأوضح "الأنصاري" أن المناطق التي تم توزيع الكمامات عليها اليوم وأمس، شملت الشيخ حسن، والحاكوره، ومصطفى حسن، والصوفي، والمدينة الصناعية، والنويري، وسيتم توزيع الكمامات على باقي المناطق المعزولة الأيام القادمة.





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وأكد م حافظ الفيوم أن المحافظة تبذل قصارى جهدها فى تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية للحفاظ على سلامة مواطنيها، مناشدًا جميع أهالى المحافظة بالمشاركة الإيجابية فى التوعية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والمكوث فى المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، حفاظًا على سلامتهم وسلامة المخالطين لهم.





وقدم المحافظ خالص تهانيه القلبية لجميع أهالى المحافظة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله العلى القدير أن تتجاوز مصر أزمة فيروس كورونا فى أسرع وقت، وأن يعم الخير والصحة أرجاء البلاد.



