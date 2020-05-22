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توك شو

رامز جلال يكشف كواليس "مجنون رسمي".. فيديو

الجمعة 22/مايو/2020 - 07:18 م
رامز جلال
رامز جلال
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عبد الخالق صلاح
واصل النجم رامز جلال لليوم التالي على التوالي، عرض كواليس برنامجه «رامز مجنون رسمي».

وسلط رامز جلال الضوء على مجموعة من المواقف الصعبة والمضحكة التي تعرض لها المشاركون من الفنانين في البرنامج، وعرض كواليس فترة خروجه من خلف صورة ليفاجأ الضيف.

ومن المشاركين الذين عرضوا لخضة كبيرة جدا هم «غادة عادل ونبيلة عبيد وباسم ياخور وياسمين صبري». 

وأمس عرض رامز كواليس وردود فعل النجوم بعد انتهاء الحلقات الخاصة بهم، إذ ظهرت الفنانة فيفي عبده وهي ترقص وتغني مع رامز وخاصة على أغنية «رامز جلال نجم اليوتيوب»؛ والذي كشف رامز انها من تأليف حسن شاكوش. 
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