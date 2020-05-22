ترامب يطالب حكام الولايات بفتح دور العبادة

طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، جميع حكام الولايات بضرورة فتح دور العبادة من كنائس ومعابد ومساجد، في عطلة هذا الأسبوع.





وقال ترامب مخاطبا حكام الولايات إنهم إذا لم يتخذوا هذه الخطوة، فسيقوم هو بتجاوزهم.





وأعلن ترامب خلال ظهور قصير بغرفة الإفادات الصحفية بالبيت الأبيض، إنه يعلن دور العبادة أماكن تقدم خدمات أساسية.





وحذر الحكام "إذا لم تفعلوا ذلك فسوف اتجاوز الحكام. في أمريكا نحتاج مزيدا من الصلاة لا أقل". بحسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.





في السياق ذاته، قالت مصادر صحية في الولايات المتحدة الأمريكية إن هناك خطط لاختبار لقاحات تجريبية عدة ضد فيروس كورونا، على 100 ألف شخص أو أكثر.