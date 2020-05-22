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سيارات

هيونداي ازيرا تعود من جديد بمواصفات قياسية

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:39 م
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت شركة هيونداي عن عودة سياراتها أزيرا 2021 من جديد بعد توقف بيع  السيارات في عام 2017 في الولايات المتحدة بسبب خسارة المبيعات.

بلغ طول هذه السيارة حوالي 4.92 متر وعرضها 1.86 متر، ولم تصدر هيونداي بعد سعر ازيرا 2021 ولكن من المرجح  أن تكون بالأسواق نهاية هذا العام.

وكما خضعت هذه السيارة إلى بعض التغييرات بإضافة  شكل جديد للشبكة الرائعة في المقدمة ووضعت زوج من المصابيح الأمامية أكثر وضوحا وإشعاعا والمصابيح الخلفية.

وفي داخل السيارة تم دمج بعض عناصر التحكم التقليدية في كونسول السيارة كما تصنف هيونداي ازيرا على أنها واحدة من سيارات السيدان الفاخرة متوسطة الحجم أُضيف إليها 60 ملم على طوله كما تم زيادة على حجم قاعدة العجلات مما يتيح مساحة داخلية أوسع للركاب مقارنةً بموديل ازيرا 2020.

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وتتمتع ازيرا 2012 بمحرك  V6  بسعة 3.3 لتر وقوته 293 حصانًا وعزم دوران بمقدار 255 باوند تقترن بشكل رئيسي مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي بست سرعات بنظام الدفع الأمامي.

كما يستهلك محركها حسب تقديرات وكالة حماية البيئة حوالي 10.23 لتر/100 كم في المدينة و8.11 لتر/100 كم على الطرق الخارجية.
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