هيونداي ازيرا تعود من جديد بمواصفات قياسية

وفي داخل السيارة تم دمج بعض عناصر التحكم التقليدية في كونسول السيارة كما تصنف هيونداي ازيرا على أنها واحدة من سيارات السيدان الفاخرة متوسطة الحجم أُضيف إليها 60 ملم على طوله كما تم زيادة على حجم قاعدة العجلات مما يتيح مساحة داخلية أوسع للركاب مقارنةً بموديل ازيرا 2020.





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