كلب ضال يعقر 12 شخصا في قريتين بطوخ

هاجم كلب ضال، 12 شخصا ، في قريتي العبادلة وكوم الأطرون، في طوخ بمحافظة القليوبية ، وتم نقل المصابين لمستشفى حميات بنها لتلقى العلاج اللازم.





وقال سمير عمر نائب رئيس مدينة طوخ إن الكلب الضال انتقل من قرية العبادلة بعد عقر 6 من المواطنين إلى كوم الأطرون المجاورة وعقر 6 من المواطنين هناك.





وأضاف أنه تم إبلاغ الطب البيطري وتجمع أهالي قريتى العبادلة وكوم الأطرون وتم القضاء على الكلب ونقل المصابين إلى حميات بنها وتحرر محضر بالواقعة.





وفي سياق آخر.. تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، اخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية بقيام ضباط مباحث المديرية بشن حملة أمنية مكبرة لضبط مروجي المخدرات بدائرتي مركز طوخ وشبين القناطر واسفرت الحملة عن ضبط تشكيلين عصابيان .





وتمكنت مباحث القليوبية من القبض على تشكيلين عصابيين لترويج المواد المخدرة علي عملائهم بشبين القناطر وطوخ، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.



