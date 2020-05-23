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رياضة

ترتيب الدوري الألماني بعد فوز هيرتا برلين على يونيون

السبت 23/مايو/2020 - 12:02 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أقيمت اليوم الجمعة، مباراة وحيدة بين فريقي هيرتا برلين ويونيون برلين، في افتتاحية منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الألماني.

واكتسح هيرتا برلين ضيفه يونيون برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على الملعب الأولمبي.

وعادت الحياة إلى الكرة في ألمانيا السبت الماضي، خلف الأبواب المغلقة، بعد تجميد النشاط الرياضي في البلاد، وفي أغلب دول العالم، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونعرض لكم جدول ترتيب الدوري الألماني بعد فوز هيرتا برلين برباعية.

ترتيب الدوري الألماني :

1- بايرن ميونخ 58 نقطة

2- بوروسيا دورتموند 54 نقطة

3- بوروسيا مونشنجلادباخ 52 نقطة

4- لايبزيج 51 نقطة

5- باير ليفركوزن 50 نقطة

6- فولفسبورج 39 نقطة

7- فرايبورج 37 نقطة

8- شالكه 37 نقطة

9- هوفنهايم 35 نقطة

10- هيرتا برلين برصيد 34 نقطة

11-  كولن 33 نقطة

12- يونيون برلين 30 نقطة

13- أينتراخت فرانكفورت 28 نقطة

14- أوجسبورج 27 نقطة

15- ماينتس 27 نقطة

16- فورتونا دوسيلدورف 23 نقطة

17- فيردير بريمن 18 نقطة

18- بادربورن 17 نقطة

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