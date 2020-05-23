ترتيب الدوري الألماني بعد فوز هيرتا برلين على يونيون

أقيمت اليوم الجمعة، مباراة وحيدة بين فريقي هيرتا برلين ويونيون برلين، في افتتاحية منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الألماني.





واكتسح هيرتا برلين ضيفه يونيون برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على الملعب الأولمبي.





وعادت الحياة إلى الكرة في ألمانيا السبت الماضي، خلف الأبواب المغلقة، بعد تجميد النشاط الرياضي في البلاد، وفي أغلب دول العالم، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونعرض لكم جدول ترتيب الدوري الألماني بعد فوز هيرتا برلين برباعية.





ترتيب الدوري الألماني :



