الإفتاء: يجوز أداء صلاة العيد بالمنزل جماعة أو فرادى

كشف خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، عن كيفية صلاة العيد فى ظل أزمة كورونا.









وقال عمران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " التاسعة" والمذاع عبر قناة الأولى،:يمكن أن يصلي المسلم صلاة العيد منفردا أو جماعة بأهله في المنزل.









ونوه إلى أن المقصد في الشرع هو عبادة الله وعباة الله تقتضي الأخذ بالأسباب ومراعاة ما تمر به البلاد من ظرف طارئ.









وأعلنت دار الإفتاء المصرية، عن أن بعد غد الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك وغرة شهر شوال لعام 1441 هـ، وأن غدًا السبت 23 مايو 2020 ميلادية المتمم لشهر رمضان لعام 1441 هـ، وعلى ذلك يكون عيد الفطر 2020 -1441 هجرية ، يوم 24 مايو لعام 2020 ميلادية.









وقالت دار الإفتاء، إنها استطلعت هلال شهر شوال لعام 1441 هـ، بعد غروب شمس اليوم الجمعة، الموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان 1441 هجرية، الموافق الثاني والعشرين من شهر مايو لعام 2020 ميلادية، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.



