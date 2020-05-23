تعرف على سعر سيارة بول ووكر الـ BMW بعد عرضها في مزاد

أعلنت للبيع سيارة بي إم دبليو M3 E30 التي كانت مملوكة سابقًا للممثل المتوفى بول ووكر وكانت جزءًا من تشكيلة سياراته.





ويقول إعلان البيع، إنها تمتلك مصابيح بي ام دبليو هيلا الأصلية للنسخة الأوروبية من السيارة، وهناك أيضًا جنوط 16×7.5 ايفو ولكن القياسية مقاس 15 بوصة، إضافةً إلى أن المصابيح الأمامية القياسية لا تزال متاحة بشكل اختياري إذا أراد المشتري ذلك.





تتميز السيارة بى ام دبليو بطلائها الأصلي ومقصورة ناصعة والعديد من الترقيات المميزة، وهو أمر ليس بغريب لأن السيارة لم تقطع سوى 21,300 كم منذ شرائها.





من الممكن أن تكون هذه السيارة هي الأفضل على الإطلاق من هذا الموديل للشركة البافارية، حيث تبدو السيارة كأنها جديدة تمامًا، بالإضافة إلى أنها كانت مملوكة لبول ووكر المحبوب من قبل عاشقي السيارات.





يريد البائع فى إعلانه 149,980 دولار، وهذا السعر بالنسبة إلى هذه المواصفات يعد جيدا، إلا أننا لا نتوقع أن يصبح سعرها النهائي أقل من 145,000 دولار.





الجدير بالذكر أن السيارة بي إم دبليو M3 E30 تمتلك شعبية كبيرة لدى محبي طرازات الشركة البافارية في جميع أنحاء العالم، بفضل سرعتها وحسن مظهرها.



