AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف على سعر سيارة بول ووكر الـ BMW بعد عرضها في مزاد

السبت 23/مايو/2020 - 09:30 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

أعلنت للبيع سيارة بي إم دبليو M3 E30 التي كانت مملوكة سابقًا للممثل المتوفى بول ووكر وكانت جزءًا من تشكيلة سياراته.


ويقول إعلان البيع، إنها تمتلك مصابيح بي ام دبليو هيلا الأصلية للنسخة الأوروبية من السيارة، وهناك أيضًا جنوط 16×7.5 ايفو ولكن القياسية مقاس 15 بوصة، إضافةً إلى أن المصابيح الأمامية القياسية لا تزال متاحة بشكل اختياري إذا أراد المشتري ذلك.


تتميز السيارة بى ام دبليو بطلائها الأصلي ومقصورة ناصعة والعديد من الترقيات المميزة، وهو أمر ليس بغريب لأن السيارة لم تقطع سوى 21,300 كم منذ شرائها.


من الممكن أن تكون هذه السيارة هي الأفضل على الإطلاق من هذا الموديل للشركة البافارية، حيث تبدو السيارة كأنها جديدة تمامًا، بالإضافة إلى أنها كانت مملوكة لبول ووكر المحبوب من قبل عاشقي السيارات.


يريد البائع فى إعلانه 149,980 دولار، وهذا السعر بالنسبة إلى هذه المواصفات يعد جيدا، إلا أننا لا نتوقع أن يصبح سعرها النهائي أقل من 145,000 دولار.


الجدير بالذكر أن السيارة بي إم دبليو M3 E30 تمتلك شعبية كبيرة لدى محبي طرازات الشركة البافارية في جميع أنحاء العالم، بفضل سرعتها وحسن مظهرها.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأول مرة .. BMW الفئة الخامسة 2021 تظهر بشكلها المتوقع.. صور

سبب اختفاء مصابيح الشبورة في بعض السيارات الحديثة

شاهد.. تسريب صور BMW الفئة الخامسة 2021 فيس ليفت

للحد من كورونا.. خدمة قوية من الشركة البافارية لسيارات BMW

سوبرا 2021 نتاج تعاون قوي بين BMW وتويوتا

بي إم دبليو تضطر لإلغاء إنتاج سيارتها الخارقة المنتظرة Vision M Next

ترشيحاتنا

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 23 -5 -2020

نقابة القراء: صلاح الجمل أساء لرموز دولة تلاوة القرآن

جمال محمد علي: عودة الدوري ستكلفنا مبالغ طائلة

شبراوي بطل كمين البرث .. جسده كريم عبد الجواد ابن نجم الطريق إلى إيلات

مدرب أهلي جدة يحذر لاعبيه من الإفراط في تناول كحك العيد

سعر الريال السعودى اليوم السبت 23 مايو 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات تويوتا كورولا toyota corolla 2020 بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

ملكة الأناقة.. درة تتألق بفستانين باللون الأبيض.. أي منهما الأجمل؟

كل يوم لوك جديد .. أروى تخطف الأنظار فى رمضان 2020