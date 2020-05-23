كيكي سيتين يرحب بعودة نيمار إلى برشلونة





وقال كيكي سيتين:" نيمار لاعب استثنائي بكل تأكيد، ويمتلك إمكانيات كبيرة، سأكون سعيدا بكل تأكيد إذا انضم إلينا وتدرب تحت قيادتي".





وأضاف كيكي سيتين:" برشلونة ليس لديه مانع في عودة نيمار إلى صفوفه مرة أخرى، علينا الانتظار لمعرفة ماذا سيحدث في الصيف.





وكان نيمار غادر برشلونة في صيف 2017، متجها إلى باريس سان جيرمان، بعدما قام النادي الفرنسي بدفع الشرط الجزائي لموقع في عقده مع البلوجرانا، والمقدر بـ 222 مليون يورو.





يذكر أن النشاط الدروي الإسباني متوقف حاليا، بقرار من رابطة الليجا، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في الملاعب الإسبانية.

رحب كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، بعودة نيمار لاعب باريس سان جيرمان، إلى صفوف البلوجرانا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة