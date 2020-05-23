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برلمان

مستقبل وطن بالاسكندرية يوزع عبوات غذائية على 100 ألف أسرة.. صور

السبت 23/مايو/2020 - 05:53 م
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
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أحمد عبد العزيز
انهى حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، المرحلة الثانية من توزيع المواد الغذائية، على الأسر الأكثر احتياجا، والمتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي استهدفت ١٠٠ الف أسرة بالمحافظة، ضمن مبادرة "حياة كريمة لشعب عظيم"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي،  خلال شهر رمضان الكريم.

استهدفت الفاعلية الأماكن الأكثر احتياجا في جميع أقسام المحافظة، وقام بالتوزيع الأمناء، وأعضاء هيئات مكاتب المراكز والاقسام وأعضاء الحزب وذلك بتوصيل العبوات من بيت لبيت لآلاف الأسر في الأماكن الأكثر احتياجا بالعزب والنجوع والقري والأحياء في زمام المحافظة.

وقال النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب، إن اليوم قد اختتمت المرحلة الثانية من فاعلية "حياة كريمة" لشعب عظيم بالمحافظة، حيث استطاع الحزب تحديد الأسر الاكثر احتياجا، والمتضررين بسبب الاجراءات الاحترازية المصاحبة لفيروس كورونا، حيث تم توصيل العبوات الغذائية لمعظم الأسر المحتاجة حتى باب المنزل.

وأضاف ضيف الله أن جميع أعضاء الحزب شاركوا في انجاح الفاعليه بداية من خلال توفير آلاف العبوات مرورا بتحديد الأكثر احتياجا والمستحق انتهاء بتوصيل العبوات في المنازل، مقدما الشكر لشباب الحزب والقيادات وجميع الأمانات وأعضاء الحزب علي العمل الجاد الذي تحقق بطريقة جماعية واستمرار المرحلة الثالثة والرابعة خلال الفترة القادمة.

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وأشار أمين الحزب بالإسكندرية، إلى أنه شدد على عدم ذكر اسم أي شخص أو توزيع كارت باسم شخص أثناء عملية توزيع الشنط الغذائية، فضلًا عن عدم تصوير أي مواطن أثناء التسليم، والاكتفاء بفقط بتصوير مسئولي التوزيع، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، حيث ارتدى مسئولو التوزيع فيستات الحزب والكمامات والجونتيات، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.
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