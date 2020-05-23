يروج لها على فيس بوك.. ضبط شخص بحوزته كمامات مجهولة المصدر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بترويج كمامات طبية مجهولة المصدر عبر "فيس بوك" وبحوزته 18500 كمامة.

رصدت المتابعة قيام أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع مستلزمات طبية "كمامات" مجهولة المصدر فى غير الأماكن المخصصة لها لمن يرغب من المواطنين.





بالفحص تم تحديد مرتكب الواقعة "حاصل على بكالوريوس - مقيم ببنى مزار بالمنيا"، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته وبحوزته "هاتف محمول - جهاز تابلت" المُستخدمان فى ارتكاب الواقعة، وبفحصهما تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والصفحة والمشاركات المشار إليها، كما تبين وجود مراسلات بينه وبين أشخاص آخرين للإتفاق على بيع الكمامات، وتم ضبط "8 كراتين بداخلها 370 علبة بإجمالى 18500 كمامة".





بمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بإنشاء وإدارة الحساب المشار إليه فى محاولة لاستغلال الظروف الراهنة للترويج لبيع مستلزمات طبية (كمامات) عبر مواقع التواصل الاجتماعى للمواطنين الراغبين بغرض الاستفادة ماديًا.



