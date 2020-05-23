بهدف جيريرو.. بروسيا دورتموند يتقدم على فولفسبورج في الدوري الألماني.. فيديو

أنهى نادي بروسيا دورتموند، الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بمضيفه نادي فولفسبورج، متقدمًا بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعهما الآن، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الألماني.





سبطر بروسيا دورتموند على أحداث المباراة منذ بدايتها، وبلغت نسبة استحواذ لاعبيه على الكرة بنسبة 61%، مقابل 39% لأصحاب الأرض، بينما سدد لاعبوه 3 كرات، مقابل كرة وحيدة لفولفسبورج.





و تمكن البلجيكي ثورجان هازارد من اختراق الدفاع من الجهة اليمنى، وارسل كرة عرضية أرضية، لم يستطع مدافعو فولفسبورج التعامل معها، لتصل للبرتغالي رافاييل جيريرو، الذي وضعها فى الشباك الخالية بسهولة، معلنًا عن الهدف الأول لأسود الفستيفال في الدقيقة 32، ومنهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه.





وسجل جيريرو 3 أهداف مع بروسيا دورتموند منذ عودة البونسدليجا، حيث سجل هدفين في المباراة الماضية أمام شالكة في ديربي الرور.





وجاء تشكيل بوروسيا دورتموند كالتالي:

حراسة المرمى: بوركي

خط الدفاع: بيشتيك - هوميلز - أكانجي - أشرف حكيمي.

خط الوسط: جيريرو - ديلاني - داوود.

خط الهجوم: ثورجان هازارد - براندت - هالاند.

يذكر أن الدوري الألماني عاد مؤخرا، بعد توقف دام أكثر من شهرين، بسبب تفشي فيروس كورونا.



