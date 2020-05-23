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منوعات

فتح آلاف المقابر الجماعية لضحايا فيروس كورونا في البرازيل .. صور

السبت 23/مايو/2020 - 04:35 م
صدى البلد
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احمد شريف

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنه تم  حفر مئات المقابر الجماعية في البرازيل حيث سجلت البلاد 21116 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا أمس.


وشهدت البرازيل أكثر من 330.000 إصابة بفيروس كورونا ، ما يجعلها ثالث أكثر البلدان تضررًا في العالم والأكثر تضررًا في أمريكا الجنوبية.


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 وافادت الصحيفة البريطانية إن البرازيل تفوقت لفترة وجيزة على روسيا باعتبارها ثاني أكبر بؤرة في العالم لفيروس كورونا   قبل أن تسجل الدول الأوروبية 335882 إصابة هذا الصباح.


وأضحت الصحيفة أن  في ساو باولو ، المدينة الأكثر تضررا .


وأظهر فيديو مصور جويا صفوفًا مفتوحة في مقبرة فورموزا لمواكبة الطلب.


وقال مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان في مؤتمر صحفي افتراضي إن أمريكا الجنوبية هي "مركز" جديد للمرض.



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